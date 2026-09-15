Tarihi Ayanikola Adası turizme kazandırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye’nin tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Ayanikola Adası’nı turizme kazandırmak için önemli bir projeyi yaşama geçiriyor. Kilise kalıntılarıyla dikkat çeken adada restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı KUDEB birimi tarafından, Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOB) desteğiyle yürütülen proje kapsamında tarihi yapı, özgün dokusuna uygun şekilde restore ediliyor. Kısa sürede tamamlanacak çalışmalarla alanın estetik ve ziyaret edilebilir bir görünüme kavuşması sağlanacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi daha önce yürüttüğü restorasyon çalışmalarıyla sık sık gündeme gelmişti. Gürgentepe Eskiköy Ahşap Camisi restorasyonunda tarihi ahşap parçaların yok edildiği iddia edilmişti. Ayrıca Çamaş Cevat Bey Konağı’ndaki restorasyon çalışmalarının da aslına uygun olmadığı gündeme geldi. Konağın parçalarının ortalığa saçıldığı ve yapının adeta bir “enkaz yığınına dönüştürülerek tahrip edildiği” öne sürüldü.

Konu Meclis gündemine taşınırken belediye çalışmalarda sona gelindiğini duyurdu.