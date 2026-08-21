Tarihi belediye binasına beş günde vakıf tapusu

Muğla Menteşe Belediyesi’nin tarihi hizmet binası, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün talebiyle 5 gün içinde Mihrişah Valide Sultan Vakfı adına tescil edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, belediye hizmet binasının vakıf adına tescil edilmesine tepki gösterdi. Köksal, “1961 kadastro çalışmaları sırasında taviz bedelinin ödendiği dikkate alınarak vakıf kaydı kaldırılmış, taşınmaz 2 Mayıs 1963 tarihinde Muğla Belediyesi adına tescil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Belediye binasının yalnızca bir taşınmaz olmadığını vurgulayan Köksal, yapının Menteşe ve Muğla halkı açısından taşıdığı tarihi öneme dikkat çekerek “Bu yalnızca bir tapu veya bina meselesi değildir. Burası Menteşe’nin belleği, Muğla halkının ortak varlığı ve belediye hizmetlerinin yürütüldüğü kamu binasıdır” dedi.

Vakıf kültürüne ve kamu kurumlarına saygılı olduklarını belirten Köksal, “Ancak belediyemizin ve Muğla halkının hakkını korumak da bizim tarihi ve hukuki sorumluluğumuzdur. Talebimiz, tarihi belgelerin ve hukuk düzeninin gereğinin yerine getirilmesidir. Tapu devrine karşı bütün idari ve hukuki yollara başvuracak, Menteşe’nin hakkını sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.