Tarihi hamam 3 ayda harabeye döndü: Kültür mirası talan ediliyor!

İzmir'de kamu kaynaklarıyla restore edilen tarihi yapıların geleceğine ilişkin tartışmaları büyütecek yeni bir tablo ortaya çıktı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün polis eşliğinde tahliye ettirdiği Meslek Fabrikası'nın ardından, bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin restore ederek yeniden işlev kazandırdığı tarihi Namazgâh Hamamı'nın da mülkiyetinin Vakıflar'a geçmesinden yalnızca üç ay sonra harabeye döndüğü görüldü.

Kapıları kilitli tutulan tarihi yapı bugün hırsızların ve yasaklı madde kullanıcılarının hedefi olurken, milyonlarca liralık restorasyonun izleri birer birer yok oluyor.

Agora Kazı Alanı'nın yanında bulunan 16. yüzyıl tarihli hamamın pencereleri kırılmış, tarihi bölümler tahrip edilmiş durumda. Yapının içindeki çeşmeler sökülürken, bakır ve pirinç gibi tarihi nitelik taşıyan parçaların da çalındığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri ise hiçbir güvenlik önlemi alınmamasına tepkili.

"GÖZ GÖRE GÖRE TALAN EDİLİYOR"

Gazetemize konuşan bölge esnafı, hamamın Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmesinin ardından yıllarca kadınlara ve erkeklere hizmet verdiğini anımsatarak, mülkiyet değişikliğinin ardından yapının kaderine terk edildiğini söyledi.

Bölge esnafı, "Burası restore edildikten sonra çok güzel olmuştu. İnsanlar kullanıyordu, mahalleye canlılık katıyordu. El değiştirdikten sonra kapatıldı. O günden beri sahipsiz kaldı. Gece camları kırıp içeri giriyorlar. Yasaklı madde kullananlar geliyor, hırsızlar tarihi çeşmeleri söküyor, bakır ve pirinç parçaları çalıp götürüyor. Her geçen gün biraz daha tahrip oluyor" dedi.

Tarihi yapının korunmamasına tepki gösteren mahalle sakinleri ise, "Şu an gördüğünüz gibi kapalı. Bakan da yok, ilgilenen de. Burası Osmanlı'dan kalan çok önemli bir eser. Tarihimiz göz göre göre yok ediliyor" diye konuştu.

MİLYONLUK RESTORASYON ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Bir dönem mahallelinin kullandığı, kentin tarihine tanıklık eden Namazgâh Hamamı bugün sessizliğe bürünmüş durumda. Restorasyonla ayağa kaldırılan tarihi yapının güvenliksiz bırakılması nedeniyle her gün biraz daha zarar gördüğünü söyleyen yurttaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü önlem almaya çağırdı.

Kentin kültürel mirasının korunması gerektiğini vurgulayan mahalle esnafı, "Bu yapı yeniden yaşatılabilir. Ama böyle devam ederse geriye restore edilmiş bir tarihi eser değil, harabeye dönmüş bir bina kalacak" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

BÜYÜKŞEHİR RESTORE ETTİ, VAKIFLAR'A TESCİL EDİLDİ

Özel mülkiyette bulunan Namazgâh Hamamı, 2009 yılında kamulaştırıldı. Yapının tüm hisseleri 2013 yılı itibarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Büyükşehir Belediyesi, 16. yüzyıla tarihlenen tarihi yapıyı yaklaşık 1,2 milyon liralık yatırımla restore ederek yeniden kente kazandırdı. Restorasyon sürecinde yapının özgün mimarisi korunurken, hamam yeniden kullanılabilir hale getirildi.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan ihale sonucunda yapı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na üç yıllığına kiralandı. Kira süresinin 2025 Aralık ayında sona ermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi yeni ihale hazırlıklarına başladı. Ancak bu süreçte tarihi yapının, 16 Mart 2026 tarihinde Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa Bin Mehmed Bey Vakfı adına tescil edildiği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği öğrenildi.

Tahliyenin üzerinden yalnızca üç ay geçmesine karşın tarihi yapının yağmalanması, kamu kaynaklarıyla restore edilen kültür varlıklarının korunmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

VAKIFLAR: TARİHİ NAMAZGÂH HAMAMI YENİDEN İHALEYE ÇIKACAK

Gazetemize konuşan Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, yapıda yaşanılan tahribat ve güvenlik sorunlarına yönelik şu anda bölgede sürekli bir güvenlik görevlisinin bulunmadığını belirtti. Olası olumsuzlukların emniyet birimlerine bildirileceği ayrıca yapının mevcut durumunun kurum personeli tarafından kontrol edileceği kaydedildi.

Yetkililer, tarihi hamamın yeniden işletmeye açılması amacıyla ihale süreci için hazırlık yapıldığını belirterek Namazgâh Hamamı'nın hamam olarak hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.