Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü’nün aylık gelirinin 1.5 milyon lira olduğu iddiası hakkında yorum yapmadı: Yanıtsız kalan sorular

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Tarım Kredi Marketleri’nin adının KOOP olarak değiştirildiğine dikkat çekti. Bu marketlerin zarar ettiğini belirten Avşar, şunları kaydetti:

“Şöyle ki; kamuya açık mali verilere göre, şirketin 2025 yılı sonunda 4.74 milyar TL net zarar ettiği, 2024 yılında kaydedilen 2.95 milyar TL zarar ile birlikte son iki yıldaki toplam zararın 7.7 milyar TL’ye ulaştığı görülmektedir.”

Avşar, bunun yanında şirket genel müdürünün 1.5 milyon TL maaş aldığı iddiasının kamuoyunda çokça tartışıldığını ve rahatsızlık yarattığını da belirtti. Avşar, marketin zarar etme nedenleri hakkında bilgi isterken, “Kamuoyunda büyük rahatsızlığa yol açan şirket genel müdürünün 1.5 milyon TL maaş aldığı iddiasına karşı herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır? Bu hususta bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu da yöneltti.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de, Bakan Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın aylık gelirinin 1.5 milyon TL olduğu iddialarına dikkat çekti. Öztürkmen, Bakan Yumaklı’ya, “Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın toplam aylık geliri ne kadardır? Hüseyin Aydın’ın kurum maaşı ne kadardır? Kurum maaşı dışında nerelerden ne kadar huzur hakkı almaktadır? Tarım Kredi Kooperatifleri çalışanlarının 2026 yılı maaş zammı ne kadar olmuştur? Toplu sözleşme süreci neden tıkanmıştır?” sorularını yöneltti.

YUMAKLI’DAN YANIT

Bakan Yumaklı önergeye verdiği yanıtta, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası çerçevesinde üreticilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve tarımsal girdileri en uygun şartlarda temin etmek amacıyla kooperatifler, bölge birlikleri, merkez birliği ve iştirak şirketlerinden oluştuğunu kaydetti.

Tüm iş ve işlemlerin, Türk Ticaret Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili iç mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütüldüğünü, denetlendiğini belirten Yumaklı, “Mevzuatın izin verdiği bilgiler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmaktadır” dedi. Yumaklı, Tarım Kredi Kooperatifleri şirketlerinden “halka açıklık” statüsünde bulunanların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli açıklamaları yaptıklarını da bildirdi. Bunların dışında soru önergelerinde yer alan iddialara bir yanıt verilmedi.