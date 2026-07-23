Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı kapsamında veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli istihdam edecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı kadro dağılımı ve şartlar

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 1.874 sözleşmeli personel alımı kapsamında en fazla kontenjan veteriner hekim ve ziraat mühendisi kadrolarına ayrıldı. Alım yapılacak branşlar ve kontenjanlar ise şöyle:

Veteriner Hekim: 645 kişi

Ziraat Mühendisi: 515 kişi

Destek Personeli: 239 kişi

Gıda Mühendisi: 185 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73 kişi

Büro Personeli: 60 kişi

Su Ürünleri Mühendisi: 49 kişi

Harita Mühendisi: 45 kişi

Gemi Adamı: 23 kişi

Avukat: 13 kişi

Laborant: 9 kişi

Biyolog: 7 kişi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6 kişi

Kimyager: 5 kişi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1.874 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Ancak alıma ilişkin başvuru takvimi henüz yayımlanmadı. Başvuruların başlayacağı ve sona ereceği tarihler ile başvuru ekranına ilişkin detayların, ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Personel alımına ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yeni personel istihdam edileceğini belirtti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı 1.874 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Adaylarda aranacak genel ve özel koşulların, başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanması bekleniyor.