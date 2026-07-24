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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

24.07.2026 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı için geri sayım başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için gözler başvurulara çevrildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın gücüne güç katacak bin 874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." açıklamasında bulunurken başvuruların ne zaman başlayacağını açıklamadı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Bakanlık bünyesinde 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 5 kimyager olmak üzere toplam bin 874 personel istihdam edilecek.

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