Tarım ve Orman Bakanlığından yeni taklit-tağşiş listesi: Altı peynir ürünü ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 Temmuz 2025 tarihinde yayımladığı taklit veya tağşiş yapılan ürünler listesine, yağ oranı düşük bulunan altı peynir ürününü ekledi.

Bakanlığın denetimleri sonucunda elde edilen bulgular, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kamuoyuyla paylaşıldı.

Listeye göre, yağ oranı mevzuata uygun bulunmayan peynir ürünleri arasında Afyonkarahisar Merkez’den Hacıbekiroğlu Antın Kaymak markasının yarım yağlı beyaz peyniri ile Tuğçem Ayaşlı markasının yarım yağlı taze eritme peyniri yer aldı.

Bilecik Osmaneli’den Bilecik Güngör markasının taze tost için peyniri, Hatay Antakya’dan Günka markasının tam yağlı taze tost peyniri ve tam yağlı beyaz peyniri, Kars Merkez’den ise Metinbey markasının tam yağlı taze blok kaşar peyniri (1 kilogramlık) listede yer aldı.