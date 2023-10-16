Tarlada ölü bulunan Mehmet, son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlada ölü bulunan Mehmet Sıtkı Gültekin (10), son yolculuğuna uğurlandı.
Tülüler köyü yakınlarında, dün saat 17.00 sıralarında İbrahim Aktaş'a ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan Hasan ve Rukiye Gültekin çiftinin çocukları Mehmet Sıtkı Gültekin oynarken gözden kayboldu.
KURTARILAMADI
Bir süre sonra tarlada çalışan bir işçi Gültekin'i yerde hareketsiz yatarken gördü. Gültekin, otomobil ile Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirildi. Gültekin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gültekin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gültekin için ilçe merkezindeki Çarşı Cami'nde bugün ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende Gültekin'in yakınları taziyeleri kabul etti. Gültekin'in cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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