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Tarlada şüpheli ölüm: Yanmış cesedi bulundu

Tarlada şüpheli ölüm: Yanmış cesedi bulundu

29.07.2026 13:57:00
Güncellenme:
DHA
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Tarlada şüpheli ölüm: Yanmış cesedi bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 92 yaşındaki bir kadın, tarlada yanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay, Bafra'ya bağlı Toktamış mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını sürmek için bölgeye gelen bir kişi, yanmış bir insan cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 92 yaşındaki Refia Usta olduğu belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Refia Usta’nın dün tarladaki otları temizlemek amacıyla ateş yaktığı, alevlerin kıyafetlerine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

 

İlgili Konular: #ceset #Bafra

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