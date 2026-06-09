'Tarlaya gidiyorum' diye evden çıktı, evinin yakınında baygın bulundu

Yayladağı ilçesine bağlı Bezge Mahallesi’nde oturan Durdu Çelik (57), dün Sufanda mevkiindeki tarlasına gitmek için evden ayrıldı. Çelik'ten uzun süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler geniş bir alanda arama yaptı.

Yaklaşık 15 saat sonra Çelik, evine yaklaşık 5 metre uzaklıktaki bahçede baygın halde bulundu. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Çelik'in durumunun iyi olduğu belirtildi.