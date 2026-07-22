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Tarsus otoyolunda feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2 yaralı

Tarsus otoyolunda feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2 yaralı

22.07.2026 10:48:00
Güncellenme:
DHA
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Tarsus otoyolunda feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda bir TIR'ın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada anne Fatma İpek ile oğlu Harun İpek hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Şarampole savrulan araçta yaşamını yitiren anne ve oğlun ardından TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araçtaki Fatma İpek (69) ile oğlu Harun İpek (23) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Doğu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Abdülbesim Ü. yönetimindeki 33 BAJ 462 plakalı TIR, Hasan İpek'in kullandığı 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araç şarampole savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, hafif ticari araçtaki Fatma ve oğlu Harun İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Hasan İpek'in de arasında bulunduğu 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TIR şoförü Abdülbesim Ü., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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