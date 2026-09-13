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Tarsus'ta uzaklaştırma kararına rağmen dehşet: 46 yaşındaki kadının iş yerinde öldürüp hayatına son verdi

Tarsus'ta uzaklaştırma kararına rağmen dehşet: 46 yaşındaki kadının iş yerinde öldürüp hayatına son verdi

13.09.2026 16:11:00
Güncellenme:
İHA
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Tarsus'ta uzaklaştırma kararına rağmen dehşet: 46 yaşındaki kadının iş yerinde öldürüp hayatına son verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İsmail S. (47), önce konuşmak için gittiği iş yerinde eşi Narin S.’yi (46) tabanca ile vurarak öldürdü, ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi.
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Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail S., eşi Narin S.’nin çalıştığı iş yerine gitti. İddiaya göre, ikili arasında konuşma sırasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail S., yanında bulunan silahla eşine ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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1,5 YILDIR UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

İddiaya göre, İsmail S. hakkında yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunduğu, buna rağmen eşi Narin S.’nin çalıştığı iş yerine geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın kesin gelişim şekli ile uzaklaştırma kararının kapsamı ve uygulanmasına ilişkin ayrıntıların soruşturma kapsamında netlik kazanması bekleniyor.

İlgili Konular: #Mersin #tarsus #uzaklaştırma kararı

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