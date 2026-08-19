Tartışmaların odağındaki isim... CHP’li Bila, AKP zirvesine de katıldı!

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Menderes Belediyesi Başkanvekili seçilen Asuman Şen’i ziyaret etti. Ziyarete İnan’ın yanı sıra, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan katıldı.
Şen’in makam odasında İnan’ı bekleyen partililer arasında başkanvekilli seçimlerinde AKP adayı Asuman Şen’e oy veren ve CHP Genel Merkezi tarafından “Genel başkan talimatına uymamak” gerekçesiyle disipline sevk edilen CHP'li meclis üyesi Harun Bila’nın da yer alması dikkat çekti.
İLK İŞ ERDOĞAN'IN PORTRESİNİ ASMIŞTI!
Öte yandan dün yapılan devir teslim töreninin ardından Başkanvekili Şen’in talimatıyla belediye hizmet binasına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresinin olduğu pankartın asıldığı görülmüştü.