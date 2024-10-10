Tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:29

Güncelleme: 10.10.2024 - 11:04

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde iddiaya göre iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkeden deliye dönen adam ise jop ile tartıştığı şahsın arabasına saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.