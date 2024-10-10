Tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı

İstanbul Esenyurt’ta sinir krizi geçiren bir şahıs, tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı
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İHA
Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:29

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde iddiaya göre iki şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkeden deliye dönen adam ise jop ile tartıştığı şahsın arabasına saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.


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