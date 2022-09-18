Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı adı taşıyan köpeği öldürdü
Antalya'da, para meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Şahin Oturmak'ı (50) bulmak için baskın yaptığı Mithat Erol'un iş yerinde, Erol'a ait 'Şahin' isimli Alman kurdu köpeği tabancayla öldüren Osman Akbinar (50) tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde aralarında 200 TL alacak konusu bulunan Şahin Oturmak ile Osman Akbinar, telefonda tartıştı. Tartışma sonunda sinirlenip telefonu kapatan Akbinar, Oturmak'ı bulmak için Mithat Erol'un sahibi olduğu işyerine geldi. Burada eşyalara zarar veren Akbinar, iş yerinde bağlı olan 'Şahin' isimli Alman kurdu köpeğe tabancayla 5 el ateş edip öldürdü.
'KÖPEĞİN NE SUÇU VARDI?'
Olay sonrası işyerine gelen Mithat Erol, köpeğini yerde hareketsiz görünce gözyaşı dökerek, "Osman Akbinar, Şahin'i vuracağım diye buraya gelmiş. İşyerimi dağıtmış. Köpeğimin ismi Şahin olduğu için 'Şahin'lerden birini vurdum, ötekini de vuracağım' diyerek çekip gitmiş. Köpeğime milyonları verseler vermezdim. O benim evladım gibiydi. Hırsızları kovalardı. Burada yatan bir köpeğin ne suçu vardı? Bu kişiden şikayetçiyim" dedi.
Mithat Erol'un şikayeti üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osman Akbinar'ı kullandığı tabanca ve 35 mermiyle yakaladı. Şüpheli Akbinar, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Akbinar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Video Haberler
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu
- Gözaltında ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
- 'Gereğini yapmamız lazım'
- Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
- Ortak aday için 'düzeltme' çıkışı