Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan avukat, 10 yıl hapisle cezalandırıldı

22 Eylül 2022 Perşembe, 17:03

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık D.K. ile müşteki E.A. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, dosyaya gelen evrakların okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen müşteki E.A., sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini savunarak, mütalaaya katıldığını ifade etti. Sanık D.K. ise esasa ilişkin savunmasında, müştekinin yalan söylemeye devam ettiğini iddia ederek, öldürme ve yaralama kastının olmadığını öne sürdü.

Kendisine saldıracağını düşündüğü için silahı E.A.'yı korkutmak maksadıyla yere sıktığını söyleyen D.K., "İki el ateş ettikten sonra silahın kabzasıyla kafasına birkaç kez vurdum. Aramızda bir metre mesafe vardı, o mesafeden taşla kuş vururdum" dedi.

Sanık D.K., olayın kendi iradesiyle sonlandığını, mütalaaya katılmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Yenikent Mahallesi'nde 4 Aralık 2021'de yaşanan olaya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tartıştığı E.A.'yı silahla yaraladığı iddia edilen avukat D.K.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.