Tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı

Kayseri'de tartıştığı komşusu Furkan D. tarafından bıçaklanan Fuat T., yaralandı.

Tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı
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DHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 16:46

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'taki 3 katlı binanın önünde Fuat T. ile bina komşusu Furkan D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; Fuat T., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fuat T., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Etiketler: #Kayseri

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