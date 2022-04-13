Tartıştığı motosiklet sürücüsünü 'belindeki silahla' tehdit etti

13 Nisan 2022 Çarşamba, 09:53

Adnan Kahveci Mahallesi'nde 11 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle ile motosikletli bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye döndü.

Olay, 11 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle motosikletli bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye döndü. Otomobil sürücüsü, tartışma sırasında elini belindeki silaha attı. Çevredekilerin araya girdiği anlarda silahı çıkarmayan sürücü "Üzerimizde silah var" diyerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Her iki sürücü de tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Tartışmaya karışan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı." />

SÜRÜCÜYÜ TEHDİT ETTİ

Otomobil sürücüsü, tartışma sırasında elini belindeki silaha attı. Çevredekilerin araya girdiği anlarda silahı çıkarmayan sürücü "Üzerimizde silah var" diyerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Her iki sürücü de tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Tartışmaya karışan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Yaşananlar ise bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.