Tartıştığı oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu
Elazığ’da S.G., evde tartıştığı oğlu M.G. ile gelini B.G.’yi pompalı tüfekle vurup, yaraladı. Olaydan sonra kaçan S.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde önceki akşam S.G., oğlu M.G. ve gelini B.G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. S.G. tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfekle oğluna ve gelinine ateş etti.
Saçmaların isabet ettiği M.G. ve B.G. yaralandı. S.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.G. polisin çalışmasıyla, olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. S.G.’nin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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