Tartıştığı oğlunu ve gelinini pompalı tüfekle vurdu

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 15:39

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 15:39

Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde önceki akşam S.G., oğlu M.G. ve gelini B.G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. S.G. tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfekle oğluna ve gelinine ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği M.G. ve B.G. yaralandı. S.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.G. polisin çalışmasıyla, olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. S.G.’nin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.