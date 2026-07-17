Tasavvuf müziğinin gelişimini sağlayan ve ünlülerin tekkesi olan ‘Cerrahi Tekkesi’ yeni bir vakıf kurdu

Ünlüler tekkesi olarak bilinen, tasavvufi müzik ve kültürünün gelişimi için çalışan ve kutsal isimlerin yüksek sesle tekrar edilmesi anlamına gelen “cehrizikir” yöntemini kullanan bir “Cerrahi Tekkesi” yeni bir vakıf daha kurdu.

1981’DEN BERİ VAKIF KİMLİĞİ TAŞIYOR

Tekke, 1981’de “Aşkî” mahlasıyla bilinen vâiz, sahaf, müezzin Muzaffer Ozak’ın yönetimi döneminde “Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı” adıyla vakıflaştı. Tekke bu tarihten başlayarak vakıf kimliğiyle varlığını sürdürdü. Ozak’ın 1985’teki yaşamını yitirişinin ardından tekkenin başında sırasıyla “Muhibbi” mahlasıyla bilinen Safer Dal ve kadın hakları konusunda “Hem evlenmem hem hamile kalırım diyenler var. Hürriyetmiş! Or...luğun adının hürriyet olduğu dünyaya tükürürüm” sözleriyle bilinen avukat ve müzisyen Ömer Tuğrul İnançer yaptı. İnançer’in 2022’deki yaşamını yitirişinin ardından ise tekkeyi halihazırda Klasik Türk Müziği sanatçısı ve oyuncu Ahmet Özhan (Ahmet Şükrü Katıöz) yönetiyor.

PSİKİYATRİ VAKFI DA KURDU

Tasavvuf müziği faaliyeti gösteren tekke, psikolojiye de el attı. Tekke, kendisine bağlı olarak psikiyatr Mustafa Merter’ın vakfedenliğiyle İstanbul merkezli “Nefs İlimleri Vakfı”nı kurdu. Vakıf senedinde vakfın amacı; “Kadim İslami ve tasavvuf kaynaklarımızdan ilham alarak ve istifade ederek, batı psikoloji ilmine eleştirel bir yaklaşımla alternatif yeni bir psikoloji ilmi veya daha isabetli bir tabirle ‘Nefs İlmi’nin temellerini teşkil etmek” olarak açıklandı. Vakfın sona ermesi durumunda ise tüm mal ve hakların “Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı”na devredileceği belirtildi.

TEKKENİN ÜNLÜ MÜRİDLERİ

Söz konusu tekkenin üyeleri arasında MFÖ müzik grubunun vokalisti Mazhar Alonson ile Athena müzk grubunun vokalisti Gökhan Özoğuz’un da olduğu biliniyor.