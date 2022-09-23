'Taşınır kültür varlığı' ilanı tespit edildi, sikke görünümlü objelerle yakalandı

Van'da jandarma ekipleri, alışveriş sitesinde satış için 'taşınır kültür varlığı' ilanını tespit etti. İlanı veren E.S., gözaltına alınırken, adresinde sikke görünümlü 7 metal obje, Osmanlı döneminden olduğu değerlendirilen silah ve metal dedektör ele geçirildi.

DHA
23 Eylül 2022 Cuma, 17:09
'Taşınır kültür varlığı' ilanı tespit edildi, sikke görünümlü objelerle yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu alışveriş sitesinde 'taşınır kültür varlığı' satışı ilanını gördü. Bunun üzerine ilanı veren E.S.'nin adresine operasyon düzenlendi.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT 

Operasyon kapsamında yapılan aramada; sikke görünümlü 7 metal obje, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 kalibre tabanca ve metal detektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 


Sikke Van tarihi eser obje

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