'Taşınır kültür varlığı' ilanı tespit edildi, sikke görünümlü objelerle yakalandı

23 Eylül 2022 Cuma, 17:09

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu alışveriş sitesinde 'taşınır kültür varlığı' satışı ilanını gördü. Bunun üzerine ilanı veren E.S.'nin adresine operasyon düzenlendi.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT

Operasyon kapsamında yapılan aramada; sikke görünümlü 7 metal obje, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 kalibre tabanca ve metal detektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.