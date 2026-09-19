Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tatil için gittiği Karadağ'da evde ölü bulundu

Tatil için gittiği Karadağ'da evde ölü bulundu

19.09.2026 13:57:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Tatil için gittiği Karadağ'da evde ölü bulundu

Manisa'da yaşayan Ege Karaaslan (26) tatil için gittiği Karadağ'da kaldığı evde arkadaşı tarafından ölü bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Manisa'da yaşayan Ege Karaaslan, tatil için Karadağ'da yaşayan bir arkadaşının yanına gitti. Karaaslan, 13 Eylül günü kaldığı evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Karaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ege Karaaslan’ın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği bildirildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilmesi beklenen Karaaslan'ın cenazesinin, otopsinin ardından Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.

Ege Karaaslan, 11 Ekim 2024'te otomobiliyle motokurye Hasan Emre'ye (27) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmış, yargılandığı davada 5 yıl hapse çarptırılıp tahliye olmuştu.

Emre'nin ailesinin ise karara itiraz ederek dosyayı 16 Nisan 2025'te Yargıtay'a taşıdığı kaydedildi.

İlgili Konular: #ölü bulundu #Karadağ