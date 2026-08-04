Tatil için gittikleri pansiyonda dehşeti yaşadılar: Taşlı saldırıya uğradılar!

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine bağlı Kumburgaz’da iki günlük tatil yapmak için pansiyon kiralayan aile, gece saatlerinde komşu binadaki kişilerle yaşanan tartışmanın ardından saldırıya uğradıklarını iddia etti. Aile üyeleri, camlarının kaldırım taşıyla kırıldığını, hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını belirterek polise başvurdu.

“GÜRÜLTÜ YAPIYORSUNUZ” TARTIŞMASI

Olay, 29 Temmuz günü saat 00.00 sıralarında Kumburgaz Mahallesi’nde meydana geldi.

Bağcılar’da yaşayan Özlem Meral, kız kardeşi Ayşe Meral ve iki oğluyla arkadaş tavsiyesi üzerine iki günlük tatil için geceliği 5 bin liradan pansiyon kiraladıklarını anlattı.

Meral ailesinin iddiasına göre, gece saatlerinde yan binadaki bir kadın “Çok ses yapıyorsunuz, sessiz olun” diyerek kendilerini uyardı. Aile üyeleri ise gürültünün karşı taraftaki kişilerden geldiğini savundu. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

CAMLARI TAŞLA KIRILDI

Özlem Meral, tanımadıkları bir kişinin yanlarına gelerek daireyi boşaltmalarını istediğini, ardından küfür ve hakaret ederek üzerlerine yürüdüğünü ileri sürdü.

Çocuklarını ve kardeşini içeri aldığını belirten Meral, yaşananları şöyle anlattı:

“Camları ve perdeleri kapattım. Sonrasında camları yumrukladılar. Hemen polisi arayarak can güvenliğimiz olmadığını söyledim. Polislerle konuştuktan sonra evin içerisine kocaman bir kaldırım taşı atıldı. Bir çocuk da elinde siyah saplı bıçakla içeriye girmeye çalışıp oğlumu istedi. Dışarıda yaklaşık 30 kişi vardı.”

“POLİS GELMESE DIŞARI ÇIKAMAZDIK”

Polis ekiplerinin gelmesiyle pansiyondan çıkabildiklerini söyleyen Meral, saldırganların görevlilerin yanında da tehdit ve hakaretlerini sürdürdüğünü öne sürdü.

Meral, “İki gün kafamı dinleyeyim derken olayın şokuyla üç gün yataktan çıkamadım. Çocuklarımla tatil yapmak için zor şartlarda 10 bin lira biriktirdim, burnumuzdan geldi” dedi.

Konakladıkları yerin izinsiz şekilde kiraya verildiğini sonradan öğrendiklerini iddia eden Meral, polis ekiplerinin işletmeye 180 bin lira ceza uyguladığını söyledi.

“BIÇAKLA VE KALDIRIM TAŞIYLA GELDİLER”

Ayşe Meral ise tartışmanın ardından çok sayıda kişinin kapılarının önünde toplandığını belirterek, “Birisi bıçakla geldi, diğeri kaldırım taşıyla camı kırdı. Yeğenlerim bağırdı, biz de korktuk. Neye uğradığımızı şaşırdık” diye konuştu.

Kavga sırasında yumruklandığını ve darp raporu aldığını söyleyen Ayşe Meral, başka kişilerin de benzer mağduriyetler yaşamaması için şikâyetçi olduklarını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.