Tatilcilere seslendi: "Lütfen ikametlerinizi buraya aldırın"

İHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:34
Tatilcilere seslendi:
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, daha iyi ve kaliteli hizmet yapabilmek için tatilcilerin ikametlerini Balıkesir’e taşımasını istedi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen bir temel atma töreninde tatilcilere seslenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bölge halkına daha iyi hizmet vermek için çağrıda bulundu. Yaz nüfusunun bir milyonun üzerine çıktığı Balıkesir’in Kuzey Ege bölgesinde nüfus 5 katın üzerinde artışa neden oluyor. Akın “Nokta nokta, milimetre milimetre çalışıyoruz. Bu bölgenin ne sorunu olduğunu da en az sizin kadar biliyorum. Bir ricam var. Lütfen ikametlerinizi buraya aldırın. Buraya aldırın. Çünkü burası yaz nüfusu çok artan bir yer Ayvalık. Buraya aldırdığınız zaman bizim kaynaklarımız da belediyelerin kaynakları da artacak. O zaman hizmet yapmak çok daha kolaylaşacak. Bu sizin evladınız olarak ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizden ricamdır” dedi.

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