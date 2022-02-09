Tatlı ısmarlayacağım dedi, pompalı tüfekle vurdu

09 Şubat 2022 Çarşamba, 16:29

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde S.F.G., (18) 3 yıl önce kavga edip burnundan yaralayan E.A'yı (21) 'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile çağırdı.

Bu sırada sokakta bekleyen S.F.G., kavgalı olduğu E.A.'nın geldiğini görünce pompalı tüfekle ateş açtı. E.A.'nın bacağına 2 kurşun isabet etti.

E.A. hastaneye kaldırılırken S.F.G. evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.F.G.'yi emniyete teslim etti.