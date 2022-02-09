Tatlı ısmarlayacağım dedi, pompalı tüfekle vurdu
Sultangazi'de 3 yıl önce kavga ettiği E. A.'yı tatlı ısmarlama bahanesi ile pompalı tüfekle vuran 18 yaşındaki S.F.G., emniyete teslim edilirken vurulan gencin olaydan yaralanarak kurtulduğu öğrenildi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde S.F.G., (18) 3 yıl önce kavga edip burnundan yaralayan E.A'yı (21) 'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile çağırdı.
Bu sırada sokakta bekleyen S.F.G., kavgalı olduğu E.A.'nın geldiğini görünce pompalı tüfekle ateş açtı. E.A.'nın bacağına 2 kurşun isabet etti.
E.A. hastaneye kaldırılırken S.F.G. evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.F.G.'yi emniyete teslim etti.
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