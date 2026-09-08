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Tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çaldı: O anlar kamerada

Tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çaldı: O anlar kamerada

8.09.2026 21:24:00
Güncellenme:
DHA
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Tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çaldı: O anlar kamerada

Esenler’de bir şüphelinin alışveriş bahanesiyle girdiği tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Atışalanı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcı dükkanına giren şüpheli tatlı siparişi verdi.

Şüpheli, dükkan çalışanının siparişi hazırladığı sırada sadaka kutusunu elindeki poşetin içerisine koydu.

Siparişi hazırlanan şüpheli, para çekme bahanesiyle dükkandan ayrıldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, şüphelinin aynı gün içerisinde başka bir dükkandan da hırsızlık yaptığı iddia edildi.

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