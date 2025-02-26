Tavşanlı'da faciadan dönüldü... Otomobil takla attı: Yaralılar var!

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da faciadan dönüldü... Otomobil takla attı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:22

Edinilen bilgiye göre kaza, Tavşanlı Emet kara yolunda meydana geldi. Emet’ten Tavşanlı istikametine seyir halinde olan O.Ü. İdaresindeki 35 GG 672 plakalı otomobil, Tavşanlı’ya yaklaşık 5 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı.

YARALILAR VAR...

Kazada otomobil sürücüsü O.Ü. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan R.G., E.I. ve M.İ. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobili kullanan kişinin ve yaralananların iş arkadaşları olduğu, kazanın işe gitmek için yola çıktıkları sırada meydana geldiği öğrenildi.


Etiketler: #araç

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