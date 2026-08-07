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Tayland’da okulda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayland’da okulda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

7.08.2026 09:46:00
Güncellenme:
AA
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Tayland’da okulda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayland’ın Nonthaburi eyaletindeki okulda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Başkent Bangkok'un kuzeybatısındaki Bang Kruai bölgesinde bulunan Debsirin Nonthaburi Okulu'nda silahlı saldırı yapıldı.

BBC'nin haberine göre saldırı, saldırının ardından bölgeye sevk edilen ilk yardım ekipleri, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Emniyet kaynakları, 14 yaşındaki saldırganın okulun öğrencisi olduğunu ve ölü bulunduğunu bildirdi.

Saldırının hemen ardından öğretmenler, öğrenci ve personeli güvenli bölgelere tahliye etti, Emniyet güçleri saldırgana ait çantada çok miktarda mühimmat ele geçirdi.

Güvenlik güçlerinin okulda ve çevresinde kontrolü sağladığı, soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.

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