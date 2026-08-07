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Taziye evindeki kavgada silah çekip husumetlilerini kovaladı

Taziye evindeki kavgada silah çekip husumetlilerini kovaladı

7.08.2026 09:27:00
Güncellenme:
DHA
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Taziye evindeki kavgada silah çekip husumetlilerini kovaladı

Adana'da taziye evinde husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkarıp husumetlilerini kovalayan kişinin çevredekiler tarafından sakinleştirildiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
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Olay, dün akşam saatlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi.

Yakınlarının taziyesine katılan iki grup, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında belindeki tabancasını çıkaran kişi, diğer gruptakileri kovaladı. Şüpheliyi sakinleştiren çevredekiler, kavga edenleri de ayırdı.

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KAMERAYA YANSIDI

Taraflar daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar, yurttaşlar tarafından cep telefon kamerasıyla kayda alındı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Adana #kavga #TAZiye