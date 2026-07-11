TBB Başkanı Sağkan, Çorlu Cezaevi'nde Deniz Göktaş ve Mehmet Pehlivan'ı ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan avukat Mehmet Pehlivan ile komedyen Deniz Göktaş'ı ziyaret etti.

TBB'den yapılan açıklamaya göre Sağkan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Avukat Mehmet Pehlivan ile gerçekleştirdiği görüşmede, söz konusu yargılamada avukatlık faaliyetlerine ilişkin iddialar ve bunların savunma hakkına etkileri değerlendirildi.

Açıklamada, TBB'nin soruşturma aşamasından itibaren avukatlık mesleğinin icrası nedeniyle ortaya çıkan hukuki tartışmaları kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile savunma hakkı yönünden yakından takip ettiği, mesleğin bağımsızlığına ve savunma makamının güvencelerine ilişkin değerlendirmelerini kamuoyu ve ilgili makamlarla paylaştığı belirtildi.

Savunma hakkının etkin şekilde kullanılabilmesinin bağımsız savunma makamının varlığıyla mümkün olduğuna işaret edilen açıklamada, TBB'nin avukatlık mesleğinin güvencelerinin korunması ve hukuk devleti ilkelerinin eksiksiz uygulanması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

Sağkan, aynı ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan Deniz Göktaş'ı da ziyaret etti.

Görüşmede, tutuklama tedbirinin uygulanmasına ilişkin hukuki değerlendirmeler ile gözaltı sürecinde yaşandığı belirtilen hak ihlalleri ele alındı.

TBB açıklamasında, sürecin ilk gününden itibaren tutuklama tedbirinin ölçülülüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkına ilişkin hukuka aykırılık iddialarının yakından takip edildiği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik değerlendirmelerin kamuoyu ve ilgili makamlarla paylaşılmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının hukuk devletinin temel güvenceleri olduğu vurgulanarak, Türkiye Barolar Birliği'nin yargısal sürecin evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

"BUGÜN KARŞI ÇIKMAMAK, YARIN HERKESİN BU MUAMELEYE TABİ TUTULMASININ ÖNÜNÜ AÇMAKTA"

Ziyaret sonrası cezaevi önünde konuşan Sağkan, "Deniz Göktaş'ın ters kelepçeyle ve bu görüntülerinin basına sızdırılması yoluyla lekelenmeme hakkının ihlal edilmesi çok açık bir hukuka aykırılıktır ve ilgililerinin cezai ve idari sorumluluğunu gerektirmektedir. Bugün buna karşı çıkmamak, yarın herkesin bu muameleye tabi tutulmasının önünü açmaktadır. O nedenle, özellikle gözaltı sürecindeki hukuka aykırılıkların ve yargısal sürecin Türkiye Barolar Birliği tarafından takip edileceğini ve bu sürece ilişkin hukuka aykırılıklara karşı gerekli başvuruların bizzat yapılacağını buradan kamuoyu ile paylaşmak istedim" ifadesini kullandı.