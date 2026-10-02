TBB'den Soma'daki maden faciasına tepki: 'Kader ya da önlenemez bir kaza değildir'

Türk Tabipleri Birliği (TBB), Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde meydana gelen göçükte 5 maden işçisinin yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

“Soma’da Yine İhmal, Yine Önlenebilir Madenci Ölümleri, Yine Acı” başlıklı açıklamada, yaşamını yitiren işçilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

“KADER YA DA ÖNLENEMEZ BİR KAZA DEĞİLDİR”

TBB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Soma’dan bir kez daha öfkemizi ve acımızı büyüten bir haber aldık. Bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu beş madencimizi daha kaybetmenin derin üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz.

Hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerine, yakınlarına ve tüm maden işçilerine başsağlığı, sabır diliyoruz. Ancak bilinmelidir ki bu yaşananlar 'kader' ya da önlenemez bir 'kaza' değildir.”

2014 SOMA FACİASINI HATIRLATTI

TBB, açıklamasında 2014 yılında Soma’da 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği faciayı hatırlattı.

Birlik, aradan geçen yıllara rağmen “kamusal denetim yetersizlikleri, üretim baskısı, kuralsız ve güvencesiz çalışma koşullarının” devam ettiğini savunarak şu değerlendirmede bulundu:

“Soma kelimesi, Türkiye’nin yakın hafızasında 2014 yılında kaybettiğimiz 301 maden işçimizin acısıyla, işçi cinayetlerinin adı olarak kazınmıştır. Daha önce yaşanan büyük acılardan ve bilimsel uyarılarımızdan ders çıkarılmadığı, Soma’da bugün bir kez daha beş maden işçisinin yitirilmesiyle acı bir şekilde tekrar ortaya çıkmıştır.”

“İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ MALİYET UNSURU DEĞİLDİR”

TBB, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin bir “maliyet unsuru veya formalite” olarak görülemeyeceğini belirtti.

Açıklamada, madencilerin yaşam hakkının “piyasa koşullarına, taşeronlaşmaya, denetimsizliğe ve cezasızlık politikalarına” bırakılamayacağı savunularak, “İş cinayetleri kader değil; bilimsel, teknik ve hukuki gerekliliklerin göz ardı edilmesinin kaçınılmaz bir sonucudur” ifadeleri kullanıldı.

TBB'DEN 4 TALEP

TBB, Soma’daki faciaya ilişkin taleplerini de sıraladı. Olayın tüm boyutlarıyla soruşturulmasını isteyen Birlik; ihmali ve sorumluluğu bulunanların yargı önünde hesap vermesi, maden ocakları ile ağır sanayi kollarındaki işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinin bağımsız ve bilimsel ilkeler doğrultusunda yapılması çağrısında bulundu.

Güvencesiz ve kuralsız çalışma sistemine son verilmesini, madencilerin çalışma koşullarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesini isteyen TBB, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıklarının da yasal güvence altına alınmasını talep etti.

“SÜRECİN VE İHMALLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Yaşamı, insan onurunu ve emeği savunmak hekimlik mesleğinin ve örgütümüzün en temel sorumluluğudur. Sürecin ve ihmallerin takipçisi olacağımızı; iş cinayetlerinde kaybettiğimiz tüm emekçilerimizin anısına, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.”