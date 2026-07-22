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TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi parti turunu tamamladıktan sonra açıklama yapacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi parti turunu tamamladıktan sonra açıklama yapacak

22.07.2026 13:39:00
Güncellenme:
ANKA
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi parti turunu tamamladıktan sonra açıklama yapacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi parti temaslarının ardından bugün saat 16.00’da TBMM’de "çerçeve yasa" kapsamına ilişkin açıklama yapacak.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamında hazırlanması planlanan "çerçeve yasa" öncesinde yürüttüğü siyasi parti turunu tamamlıyor. 

16.00'DA AÇIKLAMA YAPACAK

Kurtulmuş; dün MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve CHP liderleri ile Meclis'te bir araya gelmişti. Numan Kurtulmuş, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştükten sonra AKP yetkilileri ile saat 15.00'te bir araya gelecek. Kurtulmuş'un bu görüşmenin ardından saat 16.00’da, açıklama yapacağı bildirildi.

İlgili Konular: #TBMM #Numan Kurtulmuş #Çerçeve yasa