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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni adli yıl' mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni adli yıl' mesajı

1.09.2026 11:41:00
Güncellenme:
ANKA
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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'yeni adli yıl' mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisinin önemine dikkat çekti. Kurtulmuş, yargı camiasına yeni adli yılda başarı dileyerek, yeni adli yılın Türkiye ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışan yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

"YARGI CAMİAMIZA YENİ ADLİ YILDA BAŞARILAR"

Kurtulmuş, yeni adli yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni adli yılın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor; hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için çalışan yargı camiamıza yeni adli yılda başarılar diliyorum."

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