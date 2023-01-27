TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erdoğan'ın yanında: 'Bu konu 6'lı masanın işi değildir'

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:41

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 13:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına talip olmasıyla ilgili tartışmalara Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da dahil oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şentop, altılı masanın yaptığı ortak açıklamaya tepki göstererek "Bu konu Anayasa ve Meclis'in işidir. 6 'lı masanın işi değildir" dedi.

Şentop, "Cumhurbaşkanı adaylığı eski sistemde ayrıydı, yeni sistemde ayrı. Cumhurbaşkanının birinci dönemidir. İkinci kez seçilebilir. Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur. Bu konu Anayasa ve Meclis'in işidir. 6 'lı masanın işi değildir. Cumhurbaşkanının aday gösterilmesi yeni sistem anayasasına yazıldı. Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir" ifadelerini kullandı.

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