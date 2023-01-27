TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erdoğan'ın yanında: 'Bu konu 6'lı masanın işi değildir'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı ile ilgili açıklamasında muhalefeti hedef aldı. Şentop, açıklamasında "Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur. Bu konu Anayasa ve Meclis'in işidir. 6 'lı masanın işi değildir" dedi.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 13:41
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erdoğan'ın yanında: 'Bu konu 6'lı masanın işi değildir'
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 AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına talip olmasıyla ilgili tartışmalara Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da dahil oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şentop, altılı masanın yaptığı ortak açıklamaya tepki göstererek "Bu konu Anayasa ve Meclis'in işidir. 6 'lı masanın işi değildir" dedi.

Şentop, "Cumhurbaşkanı adaylığı eski sistemde ayrıydı, yeni sistemde ayrı. Cumhurbaşkanının birinci dönemidir. İkinci kez seçilebilir. Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur. Bu konu Anayasa ve Meclis'in işidir. 6 'lı masanın işi değildir. Cumhurbaşkanının aday gösterilmesi yeni sistem anayasasına yazıldı. Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir" ifadelerini kullandı. 

 

 

 

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Mustafa Şentop AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Erdoğan

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