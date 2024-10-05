TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Meclis 'İsrail tehdidi' için toplanıyor

Yayınlanma: 05.10.2024 - 10:30

Güncelleme: 05.10.2024 - 10:35

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in 8 Ekim Salı günü toplanacağını, hükümetin milletvekillerini İsrail'in tehdidine ilişkin bilgilendireceğini açıkladı.

Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. "

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yaptığı konuşmada “İsrail’in hedefi Türkiye” demiş ardından katıldığı TEKNOFEST etkinliğinde “Bölgemizde sadece Gazze, Batı Şeria ve Lübnan ile sınırlı kalmayacak bir plan kuruldu. Tarih bilen, siyaset ve diplomasi bilen herkes meselenin Kudüs ile bağlantısını zaten kolayca idrak edecektir. Vadedilmiş toprakların ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. 33 kilometre ötede adeta Türkiye'ye meydan okunuyor. İsrail paylaştığı her harita ile niyetini ortaya koyuyor" demişti.