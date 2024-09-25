TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Putin ile görüştü

Yayınlanma: 25.09.2024 - 19:34

Güncelleme: 25.09.2024 - 19:34

Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Numan Kurtulmuş, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.