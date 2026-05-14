TBMM Başkanvekili Bingöl'den kritik çağrı: 'Kadın vekillere linç kültürü uygulanıyor'

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, kadın milletvekillerini hedef alan söylemler ve Meclis üyelerine yönelik itibarsızlaştırma kampanyalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bingöl, kadınları hedef alan dilin toplumsal vicdanı yaraladığını belirterek, Meclis çatısı altında yürütülen "linç kültürüne" karşı net bir tutum çağrısında bulundu.

Bingöl açıklamasında, günlerdir kadın milletvekillerine yönelik haysiyet sınırlarını aşan bir kampanya yürütüldüğünü ifade ederek, bu durumun ne ilk ne de son örnek olduğunu kaydetti. Kadınların emeği ve fikri üzerinden değil cinsiyetleri üzerinden hedef alındığını vurgulayan Bingöl, bu yaklaşımın toplumsal huzuru zedelediğini söyledi.

"MECLİS'İN BAŞKAN VEKİLİ OLARAK BUNA MÜSAADE ETMEM"

Meclis çatısı altında görev yapan herhangi bir milletvekilinin doğrulanmamış iddialar ve sistematik linç girişimleriyle hedef alınmasının millet iradesine zarar verdiğini belirten Bingöl, "Milletvekilleri yalnızca birey olarak değil, kendilerine oy veren milyonların temsilcisi olarak bu çatı altında bulunmaktadır. Hiç kimsenin, kadınları aşağılayan, hedef gösteren ve onurlarını zedeleyen bir dili meşrulaştırmasına ben bu Meclis'in Başkan Vekili olarak üzerime düşen sorumlulukla buna müsaade etmem" ifadesini kullandı.

"KAMU VİCDANINI RAHATLATACAK AÇIKLAMALARIN YAPILMASINI BEKLEDİM ANCAK..."

"Bu haysiyetsiz iddiaları ortaya atanların, ne hazindir ki onları sorgulamadan büyüten ve yaygınlaştıran bir medya anlayışı tarafından desteklenmesi ise meselenin vahametini daha da artırmaktadır" diyen Bingöl, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hakikati araştırmak yerine iftirayı manşetlere taşıyan, kadınların onurunu ve itibarını hedef alan bu sorumsuz yaklaşım; siyaset kurumunun saygınlığına ve toplumsal vicdana da zarar vermektedir. Kaç gündür sabırla, ilgili makamların bu çirkinlikler karşısında açık bir tavır almasını, sorumlular hakkında gereken adımların atılmasını ve kamu vicdanını rahatlatacak açıklamaların yapılmasını bekledim. Ancak ne yazık ki bu süreçte derin bir sessizlik hakim olmuştur.

Siyaset elbette rekabettir; zamanı gelmiş, bu Meclis çatısı altında çok sert tartışmaların, yoğun mücadelelerin ve güçlü siyasi rekabetlerin yaşandığı da olmuştur. Ancak bazı değerler vardır ki tartışmaya kapalıdır, dokunulmazdır ve ortak bir ahlak zemini olarak her koşulda korunmak zorundadır. Milletin iradesini temsil eden bu yüce çatı altında, kişilik haklarını hedef alan linç kültürüne değil; hukuka, vicdana ve demokratik saygıya alan açmak hepimizin ortak görevidir.

Meclis Başkanvekili olarak; siyasi görüşü, partisi ve düşüncesi ne olursa olsun, Meclis'imizin çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerimizi daha güçlü bir ortak vicdanla hareket etmeye, kadınların onurunu ve toplumsal saygınlığını hedef alan bu çirkin iftiralara karşı açık ve kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyorum. Sessiz kalmak, böylesi ahlaksız saldırıları dolaylı biçimde meşrulaştırmaktır. Bugün mesele herhangi bir siyasi aidiyetin değil; insan onurunun, kadınların itibarı ile demokratik hukuk devletinin korunması meselesidir."