TBMM'de 'grup toplantısı' gerilimi son buldu: İşte dakika dakika yaşananlar...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) “Grup toplantısını kim yapacak?” gerilimi sabah saatlerinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başladı.

Meclis Dikmen Kapısı önü CHP Grup Toplantısı için şimdiden doldu. Burada yurttaşlar, "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Kayyım Kemal", "Kayyımlar gidecek biz kalacağız" sloganı attı.

Saat 09.20 itibari ile giriş kapısının kapalı olduğu ve basın dahil kimsenin içeriye alınmadığı öğrenildi. TBMM'de yüksek güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

Grup salonunun 650 kişi kapasiteli olduğu, izleyicilerin Meclis içine saat 11.00 itibarıyla giriş yapabileceği aktarıldı.

İşte anbean yaşananlar...

14.30 | KÜRSÜYE ÖZGÜR ÖZEL ÇIKTI

Son olarak TBMM'de yapılan CHP Grup Toplantısında kürsüye seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı.

Özel kürsüde olmasını bir zafer olarak görmediğini söyledi ve, "Bu kürsüde seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasının sağlanması, Dikmen Kapı önündeki binlerin Türkiye'deki milyonların yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir" dedi.

Aynı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezinde açıklamalar yaptı.

13.10 | KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne gitmek üzere evinden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu saat 14.00'de burada konuşma gerçekleştirecek.

12.30 | ÖZEL MANİSA'YA GİDECEK

Özgür Özel, grup toplantısının ardından Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya hareket edecek.

Özel ve Yavaş, Manisa'da yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'in anma etkinliklerine katılacak.

12.20 | ÖZGÜR ÖZEL KONUŞTU

Özgür Özel, TBMM Dikmen Kapısı önünde yurttaşlara seslendi. TBMM Başkanlığı'nın ziyaretçi yasağını anımsatan Özel, "Zaten sizin buradaki varlığınız, bir grup toplantısını yapmaktan öte; tam olarak partinin hukukuna ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktı" ifadelerini kullandı.

Özel, ayrıca şunları söyledi:

"AK Parti yargı kollarıyla yapılması planlanan darbeyi TBMM'nin kapısının önünde püskürttünüz. Siz olmasaydınız baba ocağına pazar sabahı 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken tipler bugün de burada Meclis'in kapısında dayanacak sanki CHP misafiriymiş gibi gelecekti."

11.30 | KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİ GENEL MERKEZ'DE

TBMM'ye giden Kılıçdaroğlu destekçisi partililer CHP Genel Merkezinde toplanmaya başladı, Genel Merkez'e miting otobüsü çekildi.

11.20 | "MECLİS BAŞKANI İZİN VERECEK"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Numan Kurtulmuş'un grubun seyircili olmasına izin vereceğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de güvenlik riski kalktığı için seyircilerin içeriye girebilmesi amacıyla görüşmeler yürütüyor.

11.15 | PERDE ARKASINDA NE VAR?

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu tarafları Meclis'e yurttaşları çağrırken Özel'in çağrısıyla 5 bine yakın kişinin Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla ise 200 kişinin Meclis'e geldiği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nun vazgeçme kararında sayının azlığı ve taraftarlarının Meclis'e girmekte çekeceği zorluğun etkili olduğu öğrenildi.

11.10 | ÖZEL GRUP TOPLANTISI YAPACAK

Özgür Özel ekibi ise resmi grup toplantılarını TBMM'de yapacaklarını bildirdi.

Özel'in ekibi grup salonunda durmaya devam ediyor.

11.05 | ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin bugün yapılacak grup toplantısına, meclis yerleşkesi giriş kapılarında oluşan "ciddi güvenlik riski" gerekçesiyle ziyaretçi alınmayacağını açıkladı.

11.00 | DESTEKÇİLERİ AYRILIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri TBMM'den ayrılmaya başladı.

10.40 | KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına katılmayacak.

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca konu hakkında birazdan açıklama yapacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geçiyor.

10.20 | SU ŞİŞESİ FIRLATILDI

TBMM Dikmen Kapısı önünde iki grup arasında gerginlik çıktı. Grup toplantısı için başlayan gerginlikte su şişelerinin fırlatıldığı görüldü.

10.10 | FERDİ ZEYREK'İN TABLOSU SALONDA

Bugün ölüm yıldönümü olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı grup toplantısına getirildi.

CHP milletvekilleri üzerinde "Yastayız" yazılı tabloyu grup sırasının önüne koydu.

10.00 | ÖZGÜR ÖZEL TBMM'YE GELDİ

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısı için TBMM'ye geldi.

Özel'i partinin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri karşıladı.

09.40 | ZİYARETÇİ TARTIŞMASI

Grup toplantısının yapılacağı salonun girişinde ziyaretçi tartışması başladı. Görevlilerin saat 11.00'den önce ziyaretçi alınamaz dediği ancak bazı ziyaretçilerin vekillerle TBMM'ye girdiği öğrenildi.

Ali Gökçek, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Özgür Karabat görevlilerle konu kapmsamında görüşme gerçekleştiriyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de grup toplantısının yapılacağı salonda yer aldı.

09.30 | KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL DESTEKÇİLERİ ARASINDA GERGİNLİK

CHP Grup Toplantısı için TBMM’ye girmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerginlik çıktı.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya gerginliği araya girerek sakinleştirdi.

09.20 | ÖZEL'İN KURMAYLARI TBMM'DE

CHP milletvekili Gökhan Günaydın, Suat Özçağdaş ve Özgür Karabat gibi isimler CHP lideri Özgür Özel'in grup toplantısı için TBMM'deki salonda yerini aldı.

13.30’da yapılacak CHP Grup Toplantısı öncesinde Özgür Özel’i destekleyen milletvekilleri, erken saatlerde toplantı salonunda yerlerini aldı. Bazı milletvekillerinin ise geceyi Meclis’te geçirdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada, Manisa'da Ferdi Zeyrek anması programını iptal ettiğini ve TBMM'de grup toplantısında konuşma yapacağını açıklamıştı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu da yarın grup toplantısında kendilerinin konuşacağını duyurmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısını gerçekleştireceğini bildiren ilk yazısını CHP Grup Yönetimi'ne göndermişti. Ancak grup yönetimi söz konusu talebi işleme almamıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ikinci bir yazıyla TBMM Başkanlığı'na başvurmuştu.

Özel tarafının 4 bin 400 kişi, Kılıçdaroğlu tarafının ise bin 200 kişilik ziyaretçi adına bugün için TBMM'ye akreditasyon talebinde bulunduğu öğrenilmişti.