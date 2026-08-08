TBMM’de okulda şiddet komisyonu toplandı: Aynı tedbirler yazılıyor, uygulanmıyor

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Risklerini Araştırma Komisyonu, önceki gün toplandı. Toplantıda, komisyon kapsamında oluşturulacak rapor için milletvekillerinin önerileri dinlendi. Toplantıda vekiller tarafından ağırlıklı olarak dijital oyunlarda ve sosyal medya platformlarında çocuklara yönelik alınabilecek önlemler, bireysel silahlanmanın yol açtığı sorunlar, CİMER’e yapılan asılsız şikayetlerin öğretmenler üzerinde yarattığı baskı tartışıldı.

‘UYGULAMA VE İZLEMEDE EKSİĞİMİZ VAR’

YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, yıllardır çocuk güvenliğine ilişkin tedbir alınması için protokol imzalandığını, bir türlü yaşama geçirilmediğini anlattı. Halıcı, “Aile, İçişleri, Millî Eğitim Bakanlıkları ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında çocuk güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici tedbirleri düzenleyen protokoller 2006, 2007, 2012, 2016, 2018, 2022’de imzalanmış. ‘Bugün yapılmalı’ dediğimiz tedbirlerin önemli bir kısmı 2016 protokolünde de 2022 protokolünde de var. Yirmi yıldır aynı hükümler tekrar yazılıyor ama uygulamada ve izlemede ciddi bir eksikliğimiz olduğu ortaya çıkıyor” dedi.

Halıcı, bu kapsamda rapora bir izleme maddesi koyulması gerektiğini söyleyerek “Kabulünden altı ve on iki ay sonra ilgili bakanlıklar Meclise yazılı ilerleme raporu sunmalıdırlar. İzlenmeyen rapor arşiv belgesi niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

‘REHBER ÖĞRETMEN VE GÜVENLİK PERSONELİ AZ’

Halıcı, rehber öğretmen eksikliğine de dikkat çekerek “Türk PDR-DER net rakamı verdi, ‘Mevcut 47 bin 500 kadroya karşılık norm ihtiyacı 84 bin 647, açık 37 bin’ dedi. Dünyada kabul edilen oran 250 öğrenciye 1 iken, bizde fiili durum 370 öğrenciye 1'dir. Bu talebi burada dinlediğimiz öğrenciler de Komisyon sürecinde dile getirdiler. Rehber öğretmen sayısının arttırılması çocukların kendi ağzından çıkan taleplerden biriydi” diye konuştu.

Halıcı, okullardaki güvenlik personelinin azlığını da eleştirdi. Halıcı, “Güvenlik görevlisi yalnızca proje bütçesiyle karşılanan okullarda ve okul aile birliği geliri yeten okullarda vardır. Yani, okul güvenliği bugün okulun bütçesine bağlı hâle gelmiştir” diyerek eşitsizliğe vurgu yaptı.

‘BAKAN TEKİN PARTİZANLIK YAPIYOR’

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Kahramanmaraş’ta yaşamını yitiren çocukların aileleriyle yaptığı toplantıya Cumhur İttifakı vekillerinin çağrılıp kendisini çağrılmamasına tepki gösterdi. Öztunç, “Millî Eğitim Bakanı böyle bir çalışmada bile militanlık yapıyorsa, partizanlık yapıyorsa o adamdan Türkiye’ye hiçbir fayda gelmez” dedi.

‘YEMEK VE SU ÜCRETSİZ VERİLMELİ’

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Kahramanmaraş’ta, İstanbul ve Şanlıurfa’da 2023 yılından bu yana 22’si MESEM’lerde olmak üzere 46 çocuğun yaşamını yitirdiğini anımsatarak “Demek ki bu anlık bir olay değil” diye konuştu. Özçağdaş, bunun sadece dijital bir problem olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak bunların ortaya çıkmasının sebeplerinin birçok boyutu olduğunu belirtti.

Özçağdaş, “Uygulanan ekonomik programların ve derinleşen yoksulluğun çocukların temel haklarına, yaşam koşullarına ve güvenliğine etkileri merkeze alınmalı. Derinleşen gelir adaletsizliğiyle sınıfsal ayrışmaların toplumsal barışı ve çocukların geleceğini tehdit eden yaşamsal boyutu raporda açıkça ortaya konulmalıdır. Dezavantajlı bölgelerdeki okullardan başlayarak tüm öğrencilere bir öğün ücretsiz ve sağlıklı okul yemeği ve temiz içme suyu ücretsiz olarak verilmelidir. Bu arada, toplumda şiddetin önlenmesi, övülmesinin engellenmesi, cezasızlığın ortadan kaldırılması, adalet sistemine olan güvenin tesis edilmesi bu sorunların kökünde olan nedenler arasındadır, bunlara ihtiyaç vardır” dedi.