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TBMM'de sandalye dağılımı: Hangi partinin kaç milletvekili var?

TBMM'de sandalye dağılımı: Hangi partinin kaç milletvekili var?

21.07.2026 16:41:00
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Haber Merkezi
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TBMM'de sandalye dağılımı: Hangi partinin kaç milletvekili var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan milletvekillerinin partilere göre dağılımı merak ediliyor. Peki, TBMM'de kaç milletvekili var? Hangi partinin kaç sandalyesi bulunuyor?
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TBMM'de siyasi partilerin milletvekili sayıları, istifalar, parti değişiklikleri ve diğer gelişmeler doğrultusunda zaman zaman değişebiliyor. Peki, TBMM'de kaç milletvekili var? Hangi partinin kaç sandalyesi bulunuyor?

HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 277 milletvekili

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 135 milletvekili

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 56 milletvekili

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 46 milletvekili

İYİ Parti: 29 milletvekili

Yeni Yol Partisi: 20 milletvekili

Bağımsız milletvekilleri: 11

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 4 milletvekili

Yeniden Refah Partisi: 4 milletvekili

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 3 milletvekili

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP): 2 milletvekili

Emek Partisi (EMEP): 2 milletvekili

Saadet Partisi: 1 milletvekili

Demokratik Sol Parti (DSP): 1 milletvekili

Demokrat Parti (DP): 1 milletvekili

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TBMM'DE PARTİLERE GÖRE KADIN VE ERKEK MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

AKP: 52 kadın (%18,77), 225 erkek (%81,23) – Toplam 277 milletvekili

CHP: 27 kadın (%20,00), 108 erkek (%80,00) – Toplam 135 milletvekili

DEM Parti: 27 kadın (%48,21), 29 erkek (%51,79) – Toplam 56 milletvekili

MHP: 4 kadın (%8,70), 42 erkek (%91,30) – Toplam 46 milletvekili

İYİ Parti: 3 kadın (%10,34), 26 erkek (%89,66) – Toplam 29 milletvekili

Yeni Yol Partisi: 2 kadın (%10,00), 18 erkek (%90,00) – Toplam 20 milletvekili

Bağımsız milletvekilleri: 0 kadın, 11 erkek – Toplam 11 milletvekili

HÜDA PAR: 0 kadın, 4 erkek – Toplam 4 milletvekili

Yeniden Refah Partisi: 0 kadın, 4 erkek – Toplam 4 milletvekili

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 1 kadın (%33,33), 2 erkek (%66,67) – Toplam 3 milletvekili

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP): 1 kadın (%50,00), 1 erkek (%50,00) – Toplam 2 milletvekili

Emek Partisi (EMEP): 1 kadın (%50,00), 1 erkek (%50,00) – Toplam 2 milletvekili

Saadet Partisi: 0 kadın, 1 erkek – Toplam 1 milletvekili

Demokratik Sol Parti (DSP): 0 kadın, 1 erkek – Toplam 1 milletvekili

Demokrat Parti (DP): 0 kadın, 1 erkek – Toplam 1 milletvekili

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