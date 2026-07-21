TBMM'de sandalye dağılımı: Hangi partinin kaç milletvekili var?

TBMM'de siyasi partilerin milletvekili sayıları, istifalar, parti değişiklikleri ve diğer gelişmeler doğrultusunda zaman zaman değişebiliyor. Peki, TBMM'de kaç milletvekili var? Hangi partinin kaç sandalyesi bulunuyor?
HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 277 milletvekili
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 135 milletvekili
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 56 milletvekili
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 46 milletvekili
İYİ Parti: 29 milletvekili
Yeni Yol Partisi: 20 milletvekili
Bağımsız milletvekilleri: 11
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 4 milletvekili
Yeniden Refah Partisi: 4 milletvekili
Türkiye İşçi Partisi (TİP): 3 milletvekili
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP): 2 milletvekili
Emek Partisi (EMEP): 2 milletvekili
Saadet Partisi: 1 milletvekili
Demokratik Sol Parti (DSP): 1 milletvekili
Demokrat Parti (DP): 1 milletvekili
TBMM'DE PARTİLERE GÖRE KADIN VE ERKEK MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
AKP: 52 kadın (%18,77), 225 erkek (%81,23) – Toplam 277 milletvekili
CHP: 27 kadın (%20,00), 108 erkek (%80,00) – Toplam 135 milletvekili
DEM Parti: 27 kadın (%48,21), 29 erkek (%51,79) – Toplam 56 milletvekili
MHP: 4 kadın (%8,70), 42 erkek (%91,30) – Toplam 46 milletvekili
İYİ Parti: 3 kadın (%10,34), 26 erkek (%89,66) – Toplam 29 milletvekili
Yeni Yol Partisi: 2 kadın (%10,00), 18 erkek (%90,00) – Toplam 20 milletvekili
Bağımsız milletvekilleri: 0 kadın, 11 erkek – Toplam 11 milletvekili
HÜDA PAR: 0 kadın, 4 erkek – Toplam 4 milletvekili
Yeniden Refah Partisi: 0 kadın, 4 erkek – Toplam 4 milletvekili
Türkiye İşçi Partisi (TİP): 1 kadın (%33,33), 2 erkek (%66,67) – Toplam 3 milletvekili
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP): 1 kadın (%50,00), 1 erkek (%50,00) – Toplam 2 milletvekili
Emek Partisi (EMEP): 1 kadın (%50,00), 1 erkek (%50,00) – Toplam 2 milletvekili
Saadet Partisi: 0 kadın, 1 erkek – Toplam 1 milletvekili
Demokratik Sol Parti (DSP): 0 kadın, 1 erkek – Toplam 1 milletvekili
Demokrat Parti (DP): 0 kadın, 1 erkek – Toplam 1 milletvekili