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TBMM'de yeni yasama yılı başladı... Erdoğan kürsüye çıkınca YENİ Partililer salonu terk etti

TBMM'de yeni yasama yılı başladı... Erdoğan kürsüye çıkınca YENİ Partililer salonu terk etti

1.10.2026 14:44:00
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Haber Merkezi
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TBMM'de yeni yasama yılı başladı... Erdoğan kürsüye çıkınca YENİ Partililer salonu terk etti

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Kurul’a gelmesiyle dikkat çeken anlar yaşandı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve partisinin milletvekilleri, Erdoğan’ın konuşması öncesinde salondan ayrıldı. Erdoğan ise konuşmasına YENİ Partili vekillerin salondan çıkmasının ardından başladı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 5. Yasama Yılı’na başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul salonuna gelerek milletvekillerine hitap etmek üzere kürsüye çıktı.

Erdoğan’ın Genel Kurul’a gelişi sırasında YENİ Partili milletvekillerinin ayağa kalkmadığı görüldü. Ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile parti milletvekilleri Genel Kurul salonundan ayrıldı.

YENİ Partililerin salondan çıkmasının ardından Erdoğan konuşmasına başladı.

TÜM PARTİLERİN LİDERLERİ İLE SELAMLAŞTI

Öte yandan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, yeni yasama yılı açılışı öncesi Meclis'teki tüm partilerin genel başkanları ve temsilcileriyle selamlaştığı görüldü.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Özgür Özel #Genel Kurul #yeni parti

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