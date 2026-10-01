TBMM'de yeni yasama yılı başladı... Erdoğan kürsüye çıkınca YENİ Partililer salonu terk etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 5. Yasama Yılı’na başladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul salonuna gelerek milletvekillerine hitap etmek üzere kürsüye çıktı.
Erdoğan’ın Genel Kurul’a gelişi sırasında YENİ Partili milletvekillerinin ayağa kalkmadığı görüldü. Ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile parti milletvekilleri Genel Kurul salonundan ayrıldı.
YENİ Partililerin salondan çıkmasının ardından Erdoğan konuşmasına başladı.
TÜM PARTİLERİN LİDERLERİ İLE SELAMLAŞTI
Öte yandan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, yeni yasama yılı açılışı öncesi Meclis'teki tüm partilerin genel başkanları ve temsilcileriyle selamlaştığı görüldü.