TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin salonda olmadıkları halde varmış gibi oy kullandıkları ortaya çıkmıştı

TBMM Genel Kurulu’nda 18 Haziran’da Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın görüşmeleri sırasında “pusula skandalı” yaşanmıştı. Pusula ile oy kullanan 60 milletvekilinden sadece 4’ünün salonda oldukları ortaya çıkmıştı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, konuyla ilgili olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Öztürkmen, TBMM Genel Kurulu’nda 18 Haziran’da “sahte oy pusulası skandalı” yaşandığına dikkat çekerek, oylama sırasında genel kurulda olmayan milletvekillerinin imzası taklit edilerek “sahte oy” kullanılmaya çalışıldığını bildirdi. Öztürkmen, TBMM Başkanı Kurtulmuş’a, “Söz konusu oylamada hangi milletvekilleri adına sahte pusula verilmiştir? Sahte pusulaları kimler imzalayarak vermiştir? Sahte pusula olayı üzerine TBMM Başkanlığı nasıl bir inceleme yürütmüş, sorumlular hakkında hangi yaptırımları uygulamıştır? Sahte pusula vermek, sahte oy kullanmak ya da bunlara teşebbüs etmek Meclis İçtüzüğü ve disiplin uygulamaları kapsamında hangi adımları gerektirir?” sorularını yöneltti. Önergeye Kurtulmuş adına TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yanıt verdi.

UYGULAMA NASIL?

Bozdağ, TBMM Genel Kurulu’nda elektronik cihazla yapılan oylama veya yoklamalarda sisteme giremeyen milletvekillerinin üzerlerinde ad, soyad, seçim bölgesi ve imzalarının bulunduğu pusulaları Başkanlık Divanı’na vererek oylama ve yoklamalara katıldıklarını anımsattı. 31 Mart 2016 tarihli Mutabakat Metni’nde yer alan “elektronik cihaza girenlerin yeterli sayıya ulaşamadığı yoklama ve oylamalarda pusula gönderen milletvekillerinin isimleri okunarak genel kurulda olup olmadıklarının tespit edileceği” hükmünün yer aldığını belirtti. Bozdağ, elektronik cihaza giren milletvekillerinin sayısı yeter sayıya ulaşmadığı durumlarda yoklama veya oylamaya pusula ile katılan milletvekillerinin genel kurulda bulunup bulunmadıklarının Başkanlık Divanı tarafından tespit edildiğini kaydetti. Ancak yapılan oylama ve yoklama için milletvekilleri tarafından pusula gönderilmesi ile bu pusulaları gönderen milletvekillerinin genel kurulda bulunup bulunmadığının tespiti arasında belirli bir süre bulunduğunu kaydetti. Bu süre içerisinde pusula gönderen milletvekillerinin herhangi bir nedenle kulise çıkmaları veya tamamen genel kuruldan ayrılmalarının söz konusu olabildiğine işaret eden Bozdağ, “Bu tür durumlarda pusula gönderen milletvekillerinin genel kurulda bulunmadığının tespiti halinde, bu milletvekillerinin pusulaları oylama veya yoklamalarda dikkate alınmamaktadır” dedi.

‘DÜZENLEME YOK’

Bozdağ, “Öte yandan pusula gönderdikten sonra, yapılan tespit sırasında genel kurulda hazır bulunmayan milletvekillerinin durumuna dair içtüzükte herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır” değerlendirmesini yaptı. TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü 18 Haziran 2026 tarihli birleşimde yapılan açık oylamada, oylama için verilen süre dolduktan ve elektronik cihaza giriş yapmış olan milletvekillerinin listesi geldikten sonra oylamaya pusula ile katılan milletvekillerinin genel kurulda bulunup bulunmadıklarının Başkanlık Divanı’nca tespit edilerek genel kurulda olmayan milletvekillerinin pusulalarının geçersiz sayıldığını kaydetti. Bozdağ, oylama sonucunda toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle birleşimin kapatıldığını anımsattı.