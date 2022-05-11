TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'cü' tartışması çıktı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 20:22

TBMM Genel Kurulu’nda “FETÖ” tartışması çıktı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "FETÖ'cülerin partnerleri, AKP'yi FETÖ'cü olmakla suçlayanlardır” dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Biz suçluyoruz, FETÖ'yü getiren kim?” diye sordu. Akbaşoğlu, “Biz FETÖ diyoruz, CHP’den HDP’den ses çıkıyor… FETÖ’cü liderlerle fotoğraf veren sizsiniz" yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "FETÖ ile fotoğraf çektiren bakanlarınız görevde… Bizi FETÖ’cülükle suçlayan şerefsizdir” dedi. Akbaşoğlu'nun da aynı şekilde yanıt vermesiyle tartışma büyüdü.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, grup başkanvekillerinin söz taleplerini karşıladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Eskişehir Valiliği’nin dört gün sürmesi planlanan bir müzik festivalinin hemen öncesinde toplu etkinlikleri yasaklama kararı almasını gündeme getirdi. Özkoç, “Müziğe düşman olan iktidar bir yıl içerisinde bu huyundan vazgeçmezse, millet öyle bir sandığa gömecek ki" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da sığınmacılar konusuna değinerek, "İnşallah, aldığımız tedbirlerle de 1 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönmelerine Allah'ın izniyle bir süreç yönetimi içerisinde hep beraber şahit olacağız… FETÖ'yle mücadele edip onu devletten temizleyen liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu bütün Türkiye de bütün dünya da bilmektedir, bunu en iyi FETÖ'cüler bilmektedir. FETÖ'cülerin partnerleri, AK Parti'yi FETÖ'cü olmakla suçlayanlardır" dedi.

Engin Özkoç, AKP Grup Başkanvekili Ömer Çelik’in "Sığınmacıları katillere teslim etmeyiz" sözlerini anımsatarak, "Sayın Grup Başkanvekilinin dediği mi doğru, Sayın Çelik'in dediği mi doğru" diye sordu.

BEŞTAŞ: FETÖ’YÜ GETİREN KİM?

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da “Dedi ki, ‘FETÖ'cülüğü buradan kaldıran biziz, bizi FETÖ'cülükle suçlayanlar onların ortağıdır.’ Biz suçluyoruz, evet üstümüze alındık. FETÖ'yü getiren kim?” diye sordu.

AKBAŞOĞLU: FETÖ İMAMLARI İLE FOTOĞRAF VERENLER SİZSİNİZ

Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Biz FETÖ diyoruz, CHP’den HDP’den ses çıkıyor... Erdoğan devleti FETÖ’den temizleyen lider olarak tarihe geçmiştir. Bütün dünya biliyor" dedi.

Akbaşoğlu, Özkoç’a yanıt olarak da Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aynı şeyi söylediklerini ifade etti. Akbaşoğlu, “Dün farklı söyleyip bugün farklı U dönüşü yapanlar kendileridir” dedi.

Özkoç da açıklamaların çeliştiğini yineledi.

Akbaşoğlu, “Bakın, 8-9 Nisan 2014 tarihinde Sayın Özkoç, Sayın Akşener 17-25 2013'ten sonra FETÖ'cülerle, FETÖ liderleriyle beraber fotoğraf veren tamamen sizsiniz, sizsiniz, sizsiniz. FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ imamlarıyla, liderleriyle beraber fotoğraf verenler sizsiniz, sizsiniz, sizsiniz” dedi.

ÖZKOÇ: FOTOĞRAF ÇEKTİREN BAKANLARINIZ GÖREVDE

Özkoç ise "ABD’de görevlendirilmiş olarak arkadaşlarımızla gittiğimizde grup başkanvekiliniz yanımda oturuyordu uçakta, tamam mı? Onlarla beraber gittiğimiz bütün arkadaşlarla görüşme yaptık. Sizin Grup Başkanvekiliniz değil sadece, sizin Genel Başkan Yardımcılarınızdan 7'si vardı o sizin söylediğiniz toplantıda. Aynı kişilerle, o aynı kişilerle görüşme yapıldı. 17-25 Aralık’ta sizin lideriniz Tayyip Erdoğan'ın, Fetullah terör örgütü tarafından, çaldığı çırptığı paraların ortaya çıkarıldığı tarihtir. O yüzden bir kere daha senin gözünün içine baka baka söylüyorum: Bizi FETÖ'cülükle suçlamak şerefsizliktir. Sen buna fazlasıyla layık olan bir insansın” diye konuştu.

Akbaşoğlu ise “Şeref ve haysiyet yoksunu olan, şerefsiz ve haysiyetsiz olan ancak ve ancak yalan söyleyendir. Sen ispatlamazsan yalancısın, haysiyetsiz ve şerefsizsin. Haysiyetsiz ve şerefsiz olan ancak sensin" dedi.

Özkoç, "Haysiyetiz olan şerefsiz olan sensin, yalan söylüyorsun. İspatlamazsan yalancısın, haysiyetsin söylediğini aynen iade ediyorum. Bir avuç yüreği yok, yalancı bir adam. Bir avuç yüreği yok, yalancı bir adam. AKP Grubunun Grup Başkanvekilliğinde şu anda oturuyor olması haysiyetli olmasını göstermiyor. Senin bakanlarının Fetullah terör örgütünün lideriyle beraber çekilmiş resimleri var. Senin bakanlarının FETÖ ile çekilmiş fotoları var. Sen kendi pisliğinden arınamamış bir adamsın da yüzün kızarmadan burada nasıl yalan söylüyorsun, onu açıklaman lazım” dedi.

Başkan Bilgiç, tartışmanın büyümesiyle ara verdi. Grup başkanvekillerini arka odaya davet etti.