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TBMM resepsiyonunda Bahçeli’den Öcalan’a ‘selam’

TBMM resepsiyonunda Bahçeli’den Öcalan’a ‘selam’

1.10.2026 23:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TBMM resepsiyonunda Bahçeli’den Öcalan’a ‘selam’

TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ile sohbet eden Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan'a selam gönderdi. Bahçeli, Öcalan için Buldan’a "Seyahatiniz oluyor mu, gidip geliyor musunuz, selamımı söylersiniz” dedi.
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TBMM 28. dönem 5. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla Meclis Tören Salonu’nda resepsiyon düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğindeki resepsiyona devlet protokolü, bakanlar ve çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri katıldı.

Resepsiyonda DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için yanına gitti. Resepsiyondan ayrılacakları için yanına geldiklerini söyleyen TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Bahçeli ile selamlaştı.

"SELAMIMI SÖYLERSİNİZ, OLUR MU?"

Bahçeli'nin "Seyahatiniz oluyor mu? Gidip geliyor musunuz?" sorusu üzerine Buldan, "13 Eylül'de gittik en son. Bir ay dolmadı ama bir ay dolduktan sonra gideriz herhalde" diye yanıt verdi.

Bahçeli, Buldan'a gülümseyerek "Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?" dedi.

Bahçeli ile sohbetin ardından DEM Parti heyeti resepsiyondan ayrıldı.

 

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