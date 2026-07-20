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TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı? TCDD 132 tren makinist işçisi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı? TCDD 132 tren makinist işçisi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

20.07.2026 15:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı? TCDD 132 tren makinist işçisi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

TCDD Taşımacılık AŞ, iş yerlerinde görevlendirilmek üzere 132 makinist işçi alımı yapacağını duyurdu. Peki, TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı? TCDD 132 tren makinist işçisi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından yayımlanan 132 makinist işçi alımı ilanının ardından, kamu personeli olmak isteyen binlerce aday başvuru tarihleri, şartlar ve alım sürecine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, TCDD işçi alımı başvuruları başladı mı? TCDD 132 tren makinist işçisi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

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TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TCDD işçi alımı başvuruları, 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurularda, İŞKUR üzerinden yayımlanan iş gücü ilanında belirtilen son başvuru tarihi esas alınacak olup, adayların bu tarihe kadar ilgili eğitim programlarından mezun olmuş olmaları gerekiyor. İŞKUR tarafından oluşturularak TCDD Taşımacılık AŞ'ye iletilecek nihai listede yer alan adaylar, gerekli belgelerini 5-6 Ağustos 2026 tarihlerinde şahsen teslim edecek. Evrakları uygun bulunan adaylar ise aynı gün sözlü sınava alınacak. Sürece ilişkin tüm duyuru ve gelişmeler TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak ve adaylara ayrıca herhangi bir bildirim yapılmayacak.

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