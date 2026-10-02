TEÇ-SEN insani yaşam endeksi raporunu açıkladı: 5 kişilik ailenin aylık yaşam maliyeti 377 bin lira

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) “İnsani Yaşam Endeksi 2026” raporunu açıkladı. Tek kişi, iki kişilik ve beş kişilik aile için insanca bir yaşamın; aylık maliyeti, barınma, sağlıklı beslenme, ulaşım, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, tatil ve gelecek güvencesi gibi başlıklar üzerinden ele alındığı raporun sonuçlarını sendikanın genel başkanı Ümit Demirel okudu.

"HARCAMALARIN 4'TE 1'İ KİRAYA"

İnsanın sosyal bir varlık olduğunu ve yaşamının sadece kira, fatura ve gıdadan oluşmadığını söyleyen Demirel "üç hane, üç bütçe" isimli araştırmalarının bulgularını açıkladı. Buna göre tek kişinin insani yaşam maliyeti 125 bin lira olurken, iki kişilik ailenin maliyeti 193 bin 500 oldu. 2 yetişkin ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik bir ailenin maliyeti ise 377 bin lira olarak saptandı. Tek kişinin harcamalarının 4'te 1'inin kiraya gittiğini belirten Demirel beş kişilik ailenin eğitim masraflarının 55 bin lirayı bulduğunu söyledi.

'AY SONU GETİRMEKTEN İBARET DEĞİL'

Çalışanın sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir ücret seviyesini kabul etmediklerini vurgulayan Demirel, "İnsanca yaşam ay sonunu getirebilmekten ibaret değil. Hayatta kalmak başka, insanca yaşamak başka. Biz çalışanların hayatta kalabildiği değil emeklerinin karşılığını alarak insanca yaşayabildiği bir ücret düzeyi istiyoruz" dedi.

Sendika raporda, yaşam maliyetlerindeki kalem kalem gider hesaplamalarına da yer verdi.

Buna göre tek başına yaşamda bütçenin belirleyici kalemleri ve aylık giderler şu şekilde oldu:

İki kişilik hesaplamada da ortaya bu sonuçlar çıktı:

5 kişilik ailede ise ortaya çıkan tablo bu oldu:

Gelir aralıklarının yaşamdaki karşılıklarına ve gündelik gerçekliklerine ilişkin kıyaslaması da raporda yer verilen başlıklardan biri oldu: