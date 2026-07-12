Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne kaymakam Zikrullah Erdoğan’ın atanması tartışma yaratmıştı: Güler ‘mevzuat çerçevesinde’ dedi

Mayıs ayında Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 33 yaşındaki Diyarbakır-Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan’ın atanması TBMM gündemine de taşınmıştı. Yeni Yol Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün, bakanlık teşkilatı içerisinde özellikle tedarik, mali süreçler, sözleşmeler, hesap verilebilirlik ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı bakımından son derece teknik ve kritik bir birim olduğuna dikkat çekmişti. Özdağ, önergesinde, “Bu göreve, 2017 yılında yapılan kaymakam adaylığı sınavında yazılı puanı 81,61407, mülakat puanı ise 99,33333 olan ve nihai başarı puanı 90,47370 ile sınavı 3. sırada kazanan Zikrullah Erdoğan’ın atanması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştur. Söz konusu listede görüldüğü üzere yazılı sınav ile mülakat puanı arasında dikkat çekici farklar bulunmaktadır” demişti.

‘DAHA TECRÜBELİ ADAYLAR DEĞERLENDİRİLDİ Mİ?’

Özdağ, Erdoğan’ın savunma tedariki gibi teknik, mali ve stratejik bir alanda genel müdürlük görevine atanmasının liyakat, uzmanlık ve kamu yönetiminde kariyer ilkeleri bakımından soru işaretleri yarattığını savundu. Özdağ’ın, Bakan Güler’e yönelttiği sorulardan bazıları da şöyle:

“Zikrullah Erdoğan’ın Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atanmasında hangi mesleki tecrübe, teknik yeterlilik, uzmanlık ve liyakat kriterleri esas alınmıştır ? Zikrullah Erdoğan’ın savunma tedariki, kamu ihale mevzuatı, mali denetim, bütçe yönetimi, sözleşme hukuku, askeri tedarik zinciri veya benzeri alanlarda daha önce yürüttüğü görevler nelerdir ? Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atama yapılmadan önce bakanlık içinde veya dışında bu alanda daha fazla teknik tecrübeye sahip adaylar değerlendirilmiş midir ?”

‘MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE’

Bakan Yaşar Güler, Özdağ’ın çok sayıda sorusuna tek cümle ile yanıt verdi. Güler, “Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen tüm personel faaliyetleri mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir” dedi. Diğer sorulara ise yanıt verilmedi.