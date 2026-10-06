Tedavi için geldiği hastaneden kaçtı: 5 gün dağda biber ve domatesle beslendi

Olay, 5 gün önce Ereğli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Bekar olan ve yalnız yaşayan İzzet T., rahatsızlanınca akrabaları tarafından hastaneye getirildi.

Muayene işlemleri yapılıp serum takılacağı esnada İzzet T., hastaneden ayrıldı. Yakınları bir daha kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede İzzet T.’nin hastane çevresindeki dağlık alana gittiği tespit edildi. Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışması sayesinde İzzet T. kaybolduktan 5 gün sonra sağ olarak bulundu.

Sağlık kontrolleri için hastaneye getirilen İzzet T.’nin bahçelerden topladığı biber ve domateslerle beslendiği öğrenildi. İzzet T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.