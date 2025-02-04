'Tefeci' dosyası soruşturmasından Seda Sayan çıktı: Dikkat çeken 7.5 milyon TL ayrıntısı!

"Ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Örfi Bilgin'e yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasından ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan da çıktı. İşte ayrıntılar...

'Tefeci' dosyası soruşturmasından Seda Sayan çıktı: Dikkat çeken 7.5 milyon TL ayrıntısı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:33

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'ünlülerin tefecisi' Örfi Bilgin ve3 kişi gözaltına alındı.

2 mağdur, Örfi Bilgi'nin kardeşi Ziyadin Bilgi, birlikte tefecilik yaptıkları, 2009-2014 tarih aralığında ikisinden de tefe karşılığı borç para alıp ödediklerini belirtti.

"7.5 MİLYON TL BORÇ" İÇİN BELGE DÜZENLENMİŞ

İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre, operasyonda senet, el yazılı notlar ve kullanımlarında olan dijital materyaller ele geçirildi.

Ele geçirilen belgeler arasında Örfi Bilgin ve Seda Sayan'a imza açılan ancak imzasız sözleşme evrakında 7.5 milyon TL borç alan Seda Sayan'ın yıl boyu aylık 2 milyon TL ödeme yapacağı, ödemelerin 2.5 milyon TL miktarının resmi, 5 milyon TL miktarının gayriresmi şekilde Seda Sayan'a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı tespit edildi.

ISLAK İMZA KULLANILMIŞ

Ayrıca A5 formatında bir kağıtta el yazısıyla bahse konu sözleşmenin yıllık yüzde 50 ilave faizle 2023+4 yıl daha devam edeceği yönünde metnin bulunduğu ve metnin Seda Sayan ve Örfi Bilgin tarafından ıslak imzayla imzalandığı belirlendi.


Etiketler: #Seda Sayan #Tefecilik

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