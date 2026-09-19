Teğmenlere 'Türkiye Yüzyılı Marşı' mı okutuldu? DMM'den iddialara yanıt geldi

Kara Harp Okulu’nun 2024 yılı mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun, bir yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldığı aktarıldı.

30 Ekim 2025 tarihinde yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2. Ordu Bando Takımı tarafından çalınan marşları eleştiren Akarsu hakkında, soruşturma başlatıldı.

"İZMİR MARŞI’NI SİYASİ BULUP YASAKLAMIŞTINIZ..."

Harp Okulu öğrencisiyken İzmir Marşı’nın 'siyasi partiler tarafından kullanıldığı' gerekçesiyle yasaklandığını ifade eden İzzet Talip Akarsu, mezuniyet töreninde yönetmelikte yer almayan "Türkiye Yüzyılı Marşı"nın okutulduğunu öne sürerek, tepki gösterdi.

Akarsu, söz konusu paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“Efendiler bakınız biz okuldayken de İzmir Marşı’nı siyasi partiler kullanıyor diye siyasi bulup yasaklamış idiniz. Ama mezuniyetimizde yönetmelikte olmayan Türkiye Yüzyılı Marşı’nı bizlere okutmayı bildiniz. Bu emri kimden aldıysanız ona karşı tavrımız çok açık ve nettir; istediğin kadar üniforma giy, koyun postu giymiş kurttan farkın yok. Orduyu daha fazla siyasete bulaştırmayın.”

DMM'DEN İDDİALARA YÖNELİK AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, iddialara yönelik şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı' yönündeki paylaşımlar asılsızdır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel icra edilen marş, düzenlenen resmi yarışma sonucunda belirlenmiştir. Harp Okulu mezuniyet törenlerinde de günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi bir alternatif değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen veya geçmişten günümüze ordumuzla özdeşleşmiş herhangi bir marşın yasaklanması da kesinlikle söz konusu değildir. Devletimizin ve güvenlik kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız iddialara ve manipülasyon girişimlerine karşı vatandaşlarımızın hassas olmaları; yalnızca ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."

5 TEĞMEN HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganının atılması ve kılıçlı yemin edilmesi gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar, İzzet Talip Akarsu ve Deniz Demirtaş hakkında yeni bir adli soruşturma başlatılmıştı.

Kamuoyuna dün yansıyan soruşturmanın, teğmenleri ihraç eden dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yaptığı suç duyurusu üzerine açıldığı belirtilmişti. Kurul üyeleri, karar alma sürecinde kendilerine baskı yapıldığı yönündeki iddialar nedeniyle 5 teğmen hakkında “kamu görevi nedeniyle alenen hakaret” ve “zincirleme iftira” suçlamalarıyla şikâyette bulunmuştu.