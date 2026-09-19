Cumhuriyet Gazetesi Logo
Teğmenlere 'Türkiye Yüzyılı Marşı' mı okutuldu? DMM'den iddialara yanıt geldi

Teğmenlere 'Türkiye Yüzyılı Marşı' mı okutuldu? DMM'den iddialara yanıt geldi

19.09.2026 12:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Teğmenlere 'Türkiye Yüzyılı Marşı' mı okutuldu? DMM'den iddialara yanıt geldi

Kara Harp Okulu mezuniyetinde "Türkiye Yüzyılı Marşı"nın okutulduğu, İzmir Marşı'nın ise 'siyasi' denilerek yasakladığı iddialarına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi. DMM, Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve TSK'de bazı marşların yasaklandığı yönündeki paylaşımların asılsız olduğu savundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kara Harp Okulu’nun 2024 yılı mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun, bir yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldığı aktarıldı.

30 Ekim 2025 tarihinde yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2. Ordu Bando Takımı tarafından çalınan marşları eleştiren Akarsu hakkında, soruşturma başlatıldı.

"İZMİR MARŞI’NI SİYASİ BULUP YASAKLAMIŞTINIZ..."

Harp Okulu öğrencisiyken İzmir Marşı’nın 'siyasi partiler tarafından kullanıldığı' gerekçesiyle yasaklandığını ifade eden İzzet Talip Akarsu, mezuniyet töreninde yönetmelikte yer almayan "Türkiye Yüzyılı Marşı"nın okutulduğunu öne sürerek, tepki gösterdi.

Akarsu, söz konusu paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“Efendiler bakınız biz okuldayken de İzmir Marşı’nı siyasi partiler kullanıyor diye siyasi bulup yasaklamış idiniz. Ama mezuniyetimizde yönetmelikte olmayan Türkiye Yüzyılı Marşı’nı bizlere okutmayı bildiniz. Bu emri kimden aldıysanız ona karşı tavrımız çok açık ve nettir; istediğin kadar üniforma giy, koyun postu giymiş kurttan farkın yok. Orduyu daha fazla siyasete bulaştırmayın.”

DMM'DEN İDDİALARA YÖNELİK AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, iddialara yönelik şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı' yönündeki paylaşımlar asılsızdır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel icra edilen marş, düzenlenen resmi yarışma sonucunda belirlenmiştir. Harp Okulu mezuniyet törenlerinde de günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi bir alternatif değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen veya geçmişten günümüze ordumuzla özdeşleşmiş herhangi bir marşın yasaklanması da kesinlikle söz konusu değildir. Devletimizin ve güvenlik kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız iddialara ve manipülasyon girişimlerine karşı vatandaşlarımızın hassas olmaları; yalnızca ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."

5 TEĞMEN HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganının atılması ve kılıçlı yemin edilmesi gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar, İzzet Talip Akarsu ve Deniz Demirtaş hakkında yeni bir adli soruşturma başlatılmıştı.

Kamuoyuna dün yansıyan soruşturmanın, teğmenleri ihraç eden dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yaptığı suç duyurusu üzerine açıldığı belirtilmişti. Kurul üyeleri, karar alma sürecinde kendilerine baskı yapıldığı yönündeki iddialar nedeniyle 5 teğmen hakkında “kamu görevi nedeniyle alenen hakaret” ve “zincirleme iftira” suçlamalarıyla şikâyette bulunmuştu.

İlgili Konular: #İzmir Marşı #Teğmen #DMM

İlgili Haberler

Karar verildi: TSK'den ihraç edilen teğmen Batuhan Gazi Kılıç hakkında yeni gelişme
Karar verildi: TSK'den ihraç edilen teğmen Batuhan Gazi Kılıç hakkında yeni gelişme Kara Harp Okulu mezuniyetinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden Batuhan Gazi Kılıç'ın açtığı iptal davası reddedildi. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Kılıç'ın göreve iade talebini oy birliğiyle geri çevirdi.
TSK’den ihraç edilen teğmen İzzet Talip Akarsu’dan açlık grevindeki gazilere destek: 'Şehit ve gazinin rütbesi olmaz!'
TSK’den ihraç edilen teğmen İzzet Talip Akarsu’dan açlık grevindeki gazilere destek: 'Şehit ve gazinin rütbesi olmaz!' TSK’den ihraç edilen teğmen İzzet Talip Akarsu, eşit özlük ve sosyal hak talebiyle Güvenpark’ta eylem yapan er şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti. Akarsu, “Bu insanlar diriyken kendilerini bayrağın altına yatırdılar. İstekleri ve arzularını tek bir cümlede anlatıyorlar: ‘Şehit ve gazinin rütbesi olmaz’” dedi.
İhraç edildi, mahkemeyle döndü: Teğmenlerin komutanı Albay Alper Topsakal emekliliğe sevk edildi
İhraç edildi, mahkemeyle döndü: Teğmenlerin komutanı Albay Alper Topsakal emekliliğe sevk edildi Kara Harp Okulu’ndaki kılıç çatma soruşturması kapsamında TSK’den ihraç edilen, açtığı davayı kazanarak görevine dönen Albay Alper Topsakal’ın emekliliğe sevk edildiği öğrenildi. Topsakal, ihraç kararına karşı açtığı davada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine ve Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılık eğer itibarı sarsıyorsa; ben atılayım, çocuklar dönsün” demişti.